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Kayıp Muhammed ile annesinin duygulandıran buluşması

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 15:02 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Muhammed Kılıçer (5), polis tarafından bulundu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Muhammed Kılıçer (5), polis tarafından bulundu. Ekipler tarafından evine götürülen çocuğun, koşarak annesinin kollarına atılması duygulu anlar yaşattı. İnegöl'de Yenimahalle Sancak Sokak'ta oturan Saliha Kılıçer, dün, oyun oynamak için dışarı çıkmak isteyen oğlu Muhammed'e, evin önünden uzaklaşmamasını tembihleyerek izin verdi. Küçük Muhammed saat 15.00 sıralarında, evden ayrıldı. Anne Saliha Kılıçer, bir süre sonra oğlunu kontrol için dışarı çıktığında Muhammed'i evin önünde göremeyince paniğe kapıldı. Çocuğunu mahallede arayan ancak sonuç alamayan Saliha Kılıçer, polisten yardım istedi. Çevrede arama yapan polis, Muhammed Kılıçer'i evinin yaklaşık 5 kilometre uzağında gezerken buldu. Polis aracına alınan çocuk, evine götürüldü. Muhammed'in, evin önünde kendisini endişe içinde bekleyen annesinin kollarına atıldı. Kameralara da yansıyan anne ve kayıp oğlunun buluşma anı duygulu anlar yaşattı. Çocuğunun başına kötü bir olayın gelmesinden endişe ettiğini söyleyen Saliha Kılıçer, polislere teşekkür etti.

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