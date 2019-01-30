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Kayıp muhtar aracında silahla vurulmuş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:02 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 2 dönemdir mahalle muhtarlığı yapan ve dün kayıplara karışan Eyüp Yıldız, aracında silahla vurulmuş halde bulundu.İddiaya göre, Şahinbey ilçesi Burç Mahallesi’nde 2 dönemdir muhtar olan Eyüp Yıldız (33), dün işlettiği markete çocuklarını bırakarak, fatura ve kartı borcunu ödemek için şehir merkezine gitti.

Gaziantep’te 2 dönemdir mahalle muhtarlığı yapan ve dün kayıplara karışan Eyüp Yıldız, aracında silahla vurulmuş halde bulundu.
İddiaya göre, Şahinbey ilçesi Burç Mahallesi’nde 2 dönemdir muhtar olan Eyüp Yıldız (33), dün işlettiği markete çocuklarını bırakarak, fatura ve kartı borcunu ödemek için şehir merkezine gitti. Dükkandaki çocuklarına gelirken yemek getireceğini söyleyerek marketten ayrılan Yıldız geri dönmedi. Yıldız’ı telefonla arayan ancak ulaşamayan aile, jandarma ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Beylik tabancası derede bulundu
Eyüp Yıldız’ın yakınları bugün Cebeler Mahallesi Hayvanat Bahçesi arkasındaki çevreyolunda aracı park halinde bulundu. Yıldız’ı hareketsiz halde bulan aile, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Yıldız’ın tabanca ile açılan ateş sonucu vurularak öldüğünü tespit etti. Muhtarın ruhsatlı beylik tabancası ise yol kenarından geçen derenin içerisinde bulundu. Öte yandan, araçta yapılan aramada muhtarın çocukları için aldığı sanılan yemekler de bulundu.
Cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yürütüyor.

Kayıp muhtar aracında silahla vurulmuş halde bulundu

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