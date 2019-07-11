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Kayıp Mustafa 21 saat sonra bulundu, 'Götürmeyin, kızarlar' diye ağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, dün kaybolan zihinsel engelli Mustafa Uçar (15), 21 saat sonra menfezde bulundu.

Kayıp Mustafa 21 saat sonra bulundu, 'Götürmeyin, kızarlar' diye ağladı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesinde, dün kaybolan zihinsel engelli Mustafa Uçar (15), 21 saat sonra menfezde bulundu. Mustafa, menfezden çıkarılırken, "Götürmeyin, kızarlar" diye gözyaşı döktü.
Oltu'ya bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde yaşayan Songül- Mehmet Uçar çifinin 3 çocuğundan ortancası zihinsel engelli Mustafa, dün saat 15.00 sıralarında, ortadan kayboldu. Ailesinin aramasına rağmen bulamadığı Mustafa için polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Gece bulunamayan Mustafa, bu sabah polisler tarafından drone ile de arandı. Çevre yolundaki akaryakıt istasyonunun çalışanı Ali Kantar, saat 12.00 sıralarında, ses duyduğu menfeze bakınca Mustafa Uçar'ı gördü. İhbarla olay yerine gelen polisler, çocuğu menfezden çıkardı. Bu sırada Mustafa, "Götürmeyin, kızarlar" diyerek, gözyaşı döktü. Ekip otosuyla hastaneye götürülen Mustafa Uçar'ın, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
İnşaatlarda bekçilik yapan baba Mehmet Uçar ve ailesi ise 21 saattir kayıp oğulları Mustafa bulunduğu için çok mutlu olduklarını söyledi.

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Kayıp Mustafa 21 saat sonra bulundu, 'Götürmeyin, kızarlar' diye ağladıKayıp Mustafa 21 saat sonra bulundu, 'Götürmeyin, kızarlar' diye ağladıKayıp Mustafa 21 saat sonra bulundu, 'Götürmeyin, kızarlar' diye ağladıKayıp Mustafa 21 saat sonra bulundu, 'Götürmeyin, kızarlar' diye ağladı

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