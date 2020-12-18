Kayıp Mustafa Özbay olayıyla ilgili 4 kişi serbest kaldı! Köy karıştı

Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay’dan (57) 27 Kasım’dan bu yana haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve köylülerin 22 gündür yaptığı arama çalışmalarında Özbay’a ilişkin bir ize rastlanılamadı. Olayla ilgili olarak aralarında Mustafa Özbay’ın ağabeyi M.Ö. ve yeğenleri Selim Özbay ile Hüseyin Özbay’ın da olduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Selim ve Hüseyin Özbay nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı.

KÖYLÜLER AĞABEYİN EVİNE YÜRÜDÜ

Mustafa Özbay’ın ağabeyi M.Ö. ve diğer 3 kişi serbest bırakılmalarının ardından yaşadıkları Deregümü Köyü'ne geldi. Bu durumu öğrenen köylüler, toplanarak, M.Ö.’nün evine doğru yürüdü. Aileyi köyde istemediklerini belirten köylüler ile serbest bırakılan şüpheliler arasında tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.



AİLE EVDEN ÇIKARTILARAK BAŞKA YERE GÖTÜRÜLDÜ

Kalabalığın artmasının ardından M.Ö. ve ailesi evden güvenli bir şekilde çıkartılarak, başka bir yere götürüldü. Jandarma ekiplerinin sakinleştirdiği köylüler, evlerine döndü.

Jandarma ekipleri, ağabey M.Ö.’nün evinin önünde güvenlik önlemi aldı. (İHA)

