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Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

06.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Bingöl'de, 4 gündür haber alınamayan müzisyen Deniz Ayaz'ın Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide çöp poşetinde cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Ayaz'ın silahla 4 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Bingöl'de, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan evli ve 5 çocuk babası 35 yaşındaki Deniz Ayaz, 4 gün önce evden ayrıldı. Ayaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince, Ayaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

KÖYLÜLER BULDU

Sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide köylüler, çöp poşetlerinden kötü koku geldiğini fark etti. Bunun üzerine poşetleri açan köylüler, bir erkeğe ait ceset buldu.

4 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin, Deniz Ayaz'a ait olduğunu tespit edildi. Jandarma ayrıca, Ayaz'ın vücuduna 4 el ateş edilerek öldürüldüğünü de belirledi.

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Ayaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

(DHA)

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