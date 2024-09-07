Kayıp Narin Güran ile ilgili yeni gelişmeler! 2 saat 40 dakikalık gizem... Tutuklanan amca Salim Güran 'Hatırlamıyorum' diyerek yanıt verdi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir haber alınamıyor. Tüm Türkiye küçük Narin'e ne olduğunu merak ediyor. Başlatılan arama çalışmalarına Ankara'dan özel ekip de eşlik ediyor.

DNA ÖRNEKLERİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Soruşturma kapsamında amca Salim Güran, aracında bulunan Narin'e ait DNA örnekleri nedeniyle tutuklanmıştı. Yaşanan yeni gelişmede alınan DNA örneklerinin şoför koltuğundan çıktığı belirtildi.

"HATIRLAMIYORUM"

Ayrıca amca Salim Güran'ın 2 saat 40 dakikalık sürede köyde ne yaptığıyla ilgili sorulara "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" yanıtı verdiği aktarıldı.

Halk TV muhabiri Ferit Demir son bilgileri aktardı:

"ŞOFÖR KOLTUĞUNDAN ÇIKTI"

"Narin ile ilgili çok önemli bilgilere ulaştık sağlam kaynaklardan. Türkiye, Narin'in amcasının aracından DNA örnekleri çıktığını biliyordu. İlk aldığımız bilgilerde örneklerin şoför koltuğunun yanındaki koltuktan olduğu yönündeydi. Bugün ise örneklerin şoför koltuğundan çıktığı aktarıldı.

"NARİN'E AİT PARMAK İZİNE RASTLANILMADI"

Bilim insanları, yan koltuk veya arka koltukta oturmuş olsaydı Narin arabaya binmiş denilebilirdi ancak örneklerin şoför koltuğundan çıkması olayın boyutunu değiştirdiğini söyledi. Örneklerin koltuğa amcadan geçtiği belirtiliyor. Araç içinde Narin'e ait hiçbir parmak izine de rastlanılmadı.

2 SAAT 40 DAKİKALIK GİZEM

Amca, Narin'in kaybolduğu saat 16.50 ile 19.30 arasında yaptıklarını ve köyde nerede olduğunu hiçbir şekilde izah edemiyor. "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" diyen amca konuyu geçiştiriyor.

"GÖRMEDİK"

Narin ailesi, akrabaları 15.15 ile 19.30 arasını izah edemiyorlar, "Görmedik" diyorlar. Oysa Narin 17.40'da büyük amcasının evine gidiyor ve iki kuzeniyle kapıda görüşüyor. Bunlar jandarma tutanaklarında var."