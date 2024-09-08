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  4. Kayıp Narin hakkında ipucu verdi, amca Güran'ı tutuklattırdı: İlk kez park halinde görüntülendi! '12 dakikalık' gizem...

Kayıp Narin hakkında ipucu verdi, amca Güran'ı tutuklattırdı: İlk kez park halinde görüntülendi! '12 dakikalık' gizem...

08.09.2024 08:53
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Türkiye'nin 8 yaşındaki Narin Güran'dan iyi haber bekliyor. Narin'in kaybolmasıyla ilgili düğümü çözebilecek deliller muhtar amcası Salim Güran'ın aracından çıkmıştı. Amca Güran'ın tutuklanmasına da yol açan DNA örneklerinin bulunduğu araç ilk kez görüntülendi. Bu sırada Narin'in köyde olmaması olasılığı da güçlendi. Özel ekipler açıklanamayan 12 dakikanın gizemini çözmeye odaklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan küçük Narin'le ilgili en önemli gelişmeler amca Salim Güran'ın aracında bulunan DNA örnekleriyle şekillendi. Narin'in DNA'sının araçta bulunan DNA örnekleriyle eşleşmesi üzerine amca Güran tutuklanmıştı. Türkiye'nin merak ettiği araç ilk kez kameraya yansıdı. Narin'in son görüldüğü saat ile amca Güran'ın köyden çıktığı saat arasında geçen 12 dakikada neler olup bittiği ise çözülmeye çalışılıyor.

NARİN NASIL KAYBOLDU?

Narin 21 Ağustos günü öğleden sonra Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha eve dönmedi. Ailesi Narin'i önce kendi imkanlarıyla aradı. Ardından diğer köylüler de devreye girdi. Akşama dek sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ekipler Narin için seferber oldu.

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İPUÇLARI VEREN ARAÇ

Narin'i işaret eden son izler amcasına ait araçta elde edilmişti. Ayrıca Soruşturma kapsamında amca Salim Güran, aracında Narin'e ait DNA örnekleri bulunması üzerine tutuklanmıştı. Araç sahibi amcanın tutukluluk hali devam ederken dün Halk TV muhabiri Ferit Demir, DNA örneklerinin şoför koltuğundan çıktığını aktardı.

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O ARABA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Derinleşerek devam eden soruşturmanın başlangıcından bu yana, amca Güran'ın aracı ilk kez görüntülendi.

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Narin'in DNA izlerinin bulunduğu araç şimdilik köyde park halinde.

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SON İHBAR ÜZERİNE EKİPLER ORAYA YOĞUNLAŞTI

Gelen son ihbar küçük kızın Eğertutmaz deresinde olabileceği yönünde. Tüm ekipler oraya yoğunlaştı ama yine sonuç alınamadı.

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NARİN KÖYDE DEĞİL Mİ?

Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi yaklaşık 150 haneli bir köy. Atv Haber'in haberine göre; Narin'in 18 günde bulunamaması küçük kızın köyde olmama ihtimalini de güçlendiren bir detay.

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AÇIKLANAMAYAN DAKİKALAR

Aslında her şeyin yanıtı açıklanamayan 12 dakikada gizli. Narin'in son görüldüğü saat olan 18:47'den 12 dakika sonra amca Güran'ın köyden çıktığı bilgisine ulaşıldı. Aradaki zaman diliminde olup bitenler şimdilik bir sır. Kurulan özel ekip o zaman diliminde ne olduğu sorusunun yanıtını arıyor.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp kayıp çocuk Narin Güran
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