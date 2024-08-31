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  4. Kayıp Narin'i arama çalışmalarında yeni detay! Amcası telefonundaki mesaj ve aramaları silmiş

Kayıp Narin'i arama çalışmalarında yeni detay! Amcası telefonundaki mesaj ve aramaları silmiş

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.08.2024 22:05
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Tüm Türkiye Narin'den gelecek güzel habere kilitlendi. 8 yaşında kaybolan ve 11 gündür arama çalışmaları devam eden Narin ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alınırken, DNA örneklerinin eşleştiği iddiası bir anda gündem yarattı. Gözaltına alınan amca Salim Güran'ın telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları da sildiği ortaya çıktı.

Kayıp Narin'i arama çalışmalarında yeni detay! Amcası telefonundaki mesaj ve aramaları silmiş

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

TELEFONUNDAKİ MESAJ VE ARAMALARI SİLMİŞ!

Bugün gözaltına alınan amca S.G hakkında skandal bir gelişme yaşandı. Halk TV’de yer alan habere göre; Bugün amcası S.G. gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmada amca S.G.'nin telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı.

Gün içerisinde gözaltına alınan amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Emniyet ekipleri soruşturma boyunca süreci detaylı incelemeye devam ediyor.

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DNA EŞLEŞTİ

İHA'da yer alan habere göre; amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran’ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

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150 ARAÇ SORGULANDI!

Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

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Türkiye Narin
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