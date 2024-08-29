Kayıp Narin'i günlerdir takip eden Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım: Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler var'

Türkiye'nin gündeminde 8 yaşındaki kayıp Narin var. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran’dan haber alamayan ailesinin yetkililere haber vermesi üzerine küçük kızı bulmak için harekete geçilmişti.

Sabah saatlerinde evine yaklaşık 20 metre mesafede tespit edilen kan lekelerinin ve bölgede bulunan terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Ardından, son görüntülerinde 4 arkadaşıyla birlikte yürüyen Narin'in arkadaşlarına son sözlerinin ne olduğu sorulmuştu.

Başka bir detay ise Narin'in abisinin kolunda ısırık izleri çıkması üzerine gözaltına alınması olmuştu. Enes Güran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı fakat konu Adli Tıp’a intikal etti.

"NARİN HAYATTA OLABİLİR"

Geçtiğimiz saatlerde, TELE1 ana haber spikeri Burçin Atılgan'ın "Narin bir aile bireyinin yanında ve hayatta olabilir." iddiasıyla umutlar yükselmişti.

Tüm Türkiye Narin'den gelecek güzel haberi beklerken, Haluk Levent Ahbapların Narin'in ailesini araştırdığını duyurdu.

"AİLE BİREYLERİNİN İFADELERİNDE ÇELİŞKİLER MEVCUT"

Narin'in abisinin kolundaki ısırık izleriyle ilgili Adli Tıp'tan sonuç beklendiğini belirten Haluk Levent, amcayla ailenin ilişkilerinin karışık olduğunu vurguladı ve "Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut." açıklamasında bulundu...