Kayıp Narin nerede? Türkiye bu sorunun yanıtını ararken Narin'in köyünde büyük hareketlilik: Herkes önlem almaya başladı

Tam 12 gün oldu! 8 yaşındaki kayıp Narin'den hala bir iz bulunamadı. Sadece ailesi değil tüm Türkiye artık Narin'den gelecek iyi haberi bekliyor. Soruşturma titizlikle devam ederken Narin Güran’ın mahallesinde çok sayıda aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı.

NARİN'DEN HALA HABER ALINAMIYOR

21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Gürkan’dan haber alınamıyor.

Narin’in bulunması için çalışmalar sürerken, mahallede birçok aile evlerine güvenlik kamerası takmaya başladı.

KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ

Narin’i arama çalışmaları 12’nci gününde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Arama çalışmaları sürüyor.

CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er ise merak edilen soruşturmanın detaylarını şu şekilde aktardı;

günde arama çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günün önemli gelişmesi Narin’in amcası olan Tavşantepe Köy Muhtarı olan amcanın gözaltına alınması oldu. Çeşitli incelemeler yapılıyor. Amcanın ifadesi ve telefonunda çeşitli incelemeler yapıldı.

NOKTA ATIŞI YERDE ARAMA

Narin’in son görüntüsünün bulunduğu Tavşantepe İlkokulu’ndayız. Görüntülerden yola çıkılarak tespit çalışması yapılmaya başlandı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bugün arama çalışmalarında yeni tespitler elde edildikten sonra nokta atışı yerlerde çalışmalar devam ediyor.

"KAYIPLARA KARIŞTI"

Bu noktada herhangi bir çalışma göremiyoruz. Bunun sebebi bölgenin didik didik edilmesi. Narin patika yoldan gitti ve kayıplara karıştı. 12 gündür ise haber alınamıyor.

YENİ RAPOR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bir gelişme daha var. Anne ve babanın gözaltına alındığı iddiaları vardı. Bu iddialar yalanlandı. Bizde konuyu araştırdığımızda anne-babanın gözaltına değil, ifadesi alınmak üzere çağırıldığı ve bir DNA raporunun tekrar çalışması başlatıldığı bilgisine ulaştık.

Amcanın arabasında incelemeler yapıldı. Küçük Narin’in ön koltukta DNA’sına uygun olduğu tespitler yapıldı. Bunun ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır