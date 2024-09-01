HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayıp Narin nerede? Türkiye bu sorunun yanıtını ararken Narin'in köyünde büyük hareketlilik: Herkes önlem almaya başladı

Kayıp Narin nerede? Türkiye bu sorunun yanıtını ararken Narin'in köyünde büyük hareketlilik: Herkes önlem almaya başladı

01.09.2024 13:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 gün önce Diyarbakır'da bir anda ortadan kaybolan 12 yaşındaki Narin Türkiye'nin 1 numaralı gündemi oldu. Ekiplerin çalışmaları devam ederken gözler gelecek iyi habere çevrildi. Narin'in bir anda esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından Narin'in köyünde birçok aile evine güvenlik kamerası taktırmaya başladı. Öte yandan aramalarına devam eden jandarma ekipleri buldukları bez parçalarını delil olarak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Tam 12 gün oldu! 8 yaşındaki kayıp Narin'den hala bir iz bulunamadı. Sadece ailesi değil tüm Türkiye artık Narin'den gelecek iyi haberi bekliyor. Soruşturma titizlikle devam ederken Narin Güran’ın mahallesinde çok sayıda aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı.

k3

NARİN'DEN HALA HABER ALINAMIYOR

21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Gürkan’dan haber alınamıyor.
Narin’in bulunması için çalışmalar sürerken, mahallede birçok aile evlerine güvenlik kamerası takmaya başladı.

K1

KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ

Narin’i arama çalışmaları 12’nci gününde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

J1

Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Arama çalışmaları sürüyor.

k1

CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er ise merak edilen soruşturmanın detaylarını şu şekilde aktardı;

  1. günde arama çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günün önemli gelişmesi Narin’in amcası olan Tavşantepe Köy Muhtarı olan amcanın gözaltına alınması oldu. Çeşitli incelemeler yapılıyor. Amcanın ifadesi ve telefonunda çeşitli incelemeler yapıldı.

NAR1

NOKTA ATIŞI YERDE ARAMA

Narin’in son görüntüsünün bulunduğu Tavşantepe İlkokulu’ndayız. Görüntülerden yola çıkılarak tespit çalışması yapılmaya başlandı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bugün arama çalışmalarında yeni tespitler elde edildikten sonra nokta atışı yerlerde çalışmalar devam ediyor.

NARST

"KAYIPLARA KARIŞTI"

Bu noktada herhangi bir çalışma göremiyoruz. Bunun sebebi bölgenin didik didik edilmesi. Narin patika yoldan gitti ve kayıplara karıştı. 12 gündür ise haber alınamıyor.

NARTRT

YENİ RAPOR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bir gelişme daha var. Anne ve babanın gözaltına alındığı iddiaları vardı. Bu iddialar yalanlandı. Bizde konuyu araştırdığımızda anne-babanın gözaltına değil, ifadesi alınmak üzere çağırıldığı ve bir DNA raporunun tekrar çalışması başlatıldığı bilgisine ulaştık.

Türkiye Narin'i merak ediyor! 33 bin kişi sorgulandı: 'Bazı iddialar var onları şimdilik söylemeyelim' Türkiye Narin'i merak ediyor! 33 bin kişi sorgulandı: 'Bazı iddialar var onları şimdilik söylemeyelim'

Amcanın arabasında incelemeler yapıldı. Küçük Narin’in ön koltukta DNA’sına uygun olduğu tespitler yapıldı. Bunun ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

NARBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Dünyada meraklısı çok! İlkini eşine hediye etti... Yurt dışına satıyor

Dünyada meraklısı çok! İlkini eşine hediye etti... Yurt dışına satıyor

Fiyatı normalden daha ucuz! 'Zehir satıyorlar'

Fiyatı normalden daha ucuz! 'Zehir satıyorlar'

Türkiye Narin'i merak ediyor! 33 bin kişi sorgulandı: 'Bazı iddialar var onları şimdilik söylemeyelim'

Türkiye Narin'i merak ediyor! 33 bin kişi sorgulandı: 'Bazı iddialar var onları şimdilik söylemeyelim'

Bir ilin sanayisi alarm veriyor! 3 ayda 50 fabrika küle döndü: Hem patron zararda hem çalışan

Bir ilin sanayisi alarm veriyor! 3 ayda 50 fabrika küle döndü: Hem patron zararda hem çalışan

Adıyaman'da dehşet evi! 1,4 ve 7 yaşındaki çocukları o anlara tanıklık etti: Cani koca önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı

Adıyaman'da dehşet evi! 1,4 ve 7 yaşındaki çocukları o anlara tanıklık etti: Cani koca önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı

Karabük yağışa teslim oldu! Caddeler tanınmaz hale geldi, insanların yardımına botla gittiler

Karabük yağışa teslim oldu! Caddeler tanınmaz hale geldi, insanların yardımına botla gittiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.