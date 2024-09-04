Kayıp Narin olayında yeni gelişme! Ekipler mezarlık bölgesine yoğunlaştı, yer altı görüntüleme cihazı getirildi

Türkiye günlerdir kayıp Narin'den gelecek güzel bir haber beklerken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları da aralıksız sürüyor. 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’an kursu dönüşü bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin için seferber olan ekiplerin bugün mezarlık bölgesinde arama yapması dikkat çekti.

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI GETİRİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı.

ARAÇLAR TEK TEK ARANIYOR

Çalışmalar kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır