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Kayıp Neşet Bora için arama çalışması başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, dün gezmeye gittiğini söyleyip evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Neşet Bora Ulubay (14) için arama çalışması başlatıldı.

Kayıp Neşet Bora için arama çalışması başlatıldı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, dün gezmeye gittiğini söyleyip evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Neşet Bora Ulubay (14) için arama çalışması başlatıldı.
Terakki Mahallesi’nde oturan Gülay ve Burak Ulubay çiftinin çocukları Neşet Bora Ulubay, dün akşam saatlerinde gezmeye gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Neşet Bora akşam eve dönmeyince, ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı, ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ulubay’ın eşkal bilgilerini ve fotoğrafını alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

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