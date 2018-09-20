Kayıp Neslişah Adana'da aranıyor

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ALMANYA'nın Münih kentinde yaşarken 20 gün önce ortadan kaybolup, ailesinin İzmir'e geldiğini öne sürdüğü Neslişah Tuna'nın (19) Adana'ya gittiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, çalışmaları bu kentte yoğunlaştırıldı.
Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Neslişah Tuna, 20 gün önce ortadan kayboldu. Genç kızın ailesi, yaptığı araştırmada Neslişah'ın İzmir'e gittiğini öğrendi. Neslişah'ın babası Rıdvan ve annesi Gülşah Tuna, kızlarının peşinden İzmir'e geldi. Polise başvuran aile, erkek arkadaşının uygunsuz fotoğraflarla kızları Neslişah'ı tehdit ettiğini öne sürdü. Yapılan araştırmada, genç kızın Adana'ya gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, çalışmalarını bu kentte yoğunlaştırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, genç kızın gidebileceği yerlerde geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Ayrıca kentteki tüm polis merkezleri ve asayiş ekiplerine Neslişah'ın fotoğrafı dağıtıldı. Havaalanı, otogar ve AVM'lerin güvenlik kameraları ile Mobese görüntüleri de incelemeye alındı.
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