HABER

Kayıp oğluna kavuşan öğretmen annenin mutluluk gözyaşları

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

Antalya’da ablasının bir anlık dalgınlığından faydalanarak ortadan kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğu yaklaşık 1.5 kilometre ilerideki sahilde cankurtaranlar tarafından bulundu.

Antalya’da ablasının bir anlık dalgınlığından faydalanarak ortadan kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğu yaklaşık 1.5 kilometre ilerideki sahilde cankurtaranlar tarafından bulundu. Çocuklarının bulunmasıyla anne ve baba hem hüznü hem mutluluğu aynı anda yaşadı.
Edinilen bilgiye göre olay, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 13 numaralı plajda meydana geldi. Resim öğretmeni Tekuşin Güneş ile göz doktoru eşi Yakup Güneş, 3 çocuğuyla birlikte Antalya’ya tatile geldi. Tatillerinin son gününde denize gelen çiftin 6 yaşındaki çocukları Rubar Güneş, 10 yaşındaki ablası Sariya Lorin Güneş’in bir anlık dalgınlığı sonucu gözlerden kayboldu. Denizden çıkan anne ve baba çocuklarının olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı. Haber verilmesiyle sahilin tüm cankurtaranları harekete geçti. Bir sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla deniz polisi denizden, diğer polisler ise küçük Rubar’ı aramaya başladı. Balık adamlar ailenin yüzdüğü kıyı boyunca arama yapmaya başladı. Anne Tekuşin Güneş ise kızına ve kucağındaki bebeğine sarılarak gözyaşı döktü. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan anne için sağlık ekipleri hazır bekledi. Tüm sahil boyunca yapılan arama sonucu Rubar, yaklaşık 1.5 kilometre ilerideki 26 numaralı plajın kumsalında cankurtaranlar Eren Ünal ve Hayrettin Kaplan tarafından bulundu. Hemen battaniyeye sarılan Rubar’ın bulunduğu haberi telefondan fotoğraflı olarak aileye bildirildi. 2 saat boyunca gözyaşlarına boğulan anne Tekuşin Güneş, oğlunun bulunduğu haberiyle mutluluğa boğuldu. Oğlunun cankurtaranların kucağından alan baba Yakup Güneş de gözyaşlarını tutamadı. Eşinin elinden oğlunu alan anne Tekuşin de gözyaşlarını tutamadı. Uzun süre oğluna sarılıp mutluluk gözyaşı döken Tekuşin Güneş’e kızı Sariya Lorin de sarılarak eşlik etti. Çok mutlu olduğunu dile getiren anne Tekuşin, eşi ve çocuklarıyla sahilden ayrıldı.

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarrufluDoğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu
İmamın dövdüğü iddia edilen çocuk yoğun bakımda (2)İmamın dövdüğü iddia edilen çocuk yoğun bakımda (2)
Eşinini tabanca ile yaraladığı hamile kadının bebeği ölü doğduEşinini tabanca ile yaraladığı hamile kadının bebeği ölü doğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

Duş almak için yataktan kalkıp intihar etti

Avcılar'da intihar! Haberi alan gözyaşına boğuldu

Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.