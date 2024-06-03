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Kayıp öğrencinin şüpheli ölümü! Cansız bedeni, evinin yakınındaki binanın otoparkında bulundu

03.06.2024 17:27
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İzmir'in Buca ilçesinde, dünden beri haber alınamayan denizcilik lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak'tan acı haber geldi. 16 yaşındaki öğrenci, yakınları tarafından evlerine 400 metre mesafedeki bir binanın otoparkında ölü bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen Kaynak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kayıp öğrencinin şüpheli ölümü! Cansız bedeni, evinin yakınındaki binanın otoparkında bulundu

Buca'da denizcilik lisesi öğrencisi olan Hasan Hüseyin Kaynak, dün saat 16.00 sıralarında, yakınlarına Hasanağa Bahçesi'ne gideceğini söyleyerek Adatepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı.

AKŞAM EVE DÖNMEDİ

Ailenin iki çocuğundan büyüğü olan Kaynak akşam eve dönmeyip, telefonuna da cevap vermeyince yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları, bir yandan da kendi imkanlarıyla Hasan Hüseyin Kaynak’ı gidebileceği yerlerde aramayı sürdürdü. Ancak, Kaynak'a ulaşılamadı.

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CANSIZ BEDENİ OTOPARKTA BULUNDU

Bugün de aramalara devam eden yakınları, Hasan Hüseyin Kaynak’ı evlerine 400 metre mesafede, bir binanın altındaki otoparkta yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekibi, Hasan Hüseyin Kaynak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

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VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Polisin, Kaynak'ın cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemede morluk tespit edildi.

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Hasan Hüseyin Kaynak’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak'ın cenazesi götürülürken yakınları gözyaşlarına boğuldu, annesi Hande Kaynak (38) bayıldı. Hande Kaynak’a yakınları müdahale etti.
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Polis, Hasan Hüseyin Kaynak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca öğrenci
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