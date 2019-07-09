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Kayıp öğretmen ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan beden eğitimi öğretmeni ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre; Yenişehir Yolören İlkokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan 44 yaşındaki 4 çocuk babası Ahmet Kılıçarslan’dan 2 gündür haber alamayan ailesi polise başvurdu.

Kayıp öğretmen ölü bulundu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan beden eğitimi öğretmeni ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Yenişehir Yolören İlkokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan 44 yaşındaki 4 çocuk babası Ahmet Kılıçarslan’dan 2 gündür haber alamayan ailesi polise başvurdu. Polisin yaptığı araştırma sonucu öğretmen Kılıçarslan’ın Şişecam bölgesinde özel aracından yüz metre ileride cansız bedeni bulundu.
Ölümü şüpheli bulunan Kılıçarslan otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp öğretmen ölü bulundu

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