Kayıp oğullarını aramaya devam ediyorlar

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - AVUSTURYA'da birlikte yaşadığı ailesine "Türkiye'ye gidiyorum" diyen Hacı Bayram Bozdoğan'dan (21) 8 aydır haber alınamıyor. Gencin anne- babası, oğullarını aramayı sürdürüyor. Elif (54)- Kadir (57) Bozdoğan çiftinin 3 erkek evladından en küçüğü olan Hacı Bayram, 15 Eylül 2017'de, "Tatil yapmak için Türkiye'ye gideceğim" diyerek evinden ayrıldı. Bu süre içerisinde ailesi ile birkaç kez telefon ve sosyal medya üzerinden iletişim kuran Hacı Bayram, en son 8 ay önce Mersin kent merkezindeki bir otelde görüldü ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Çocuklarını aramak için Türkiye'ye gelen Bozdoğan çifti ise bu zamana kadar Hacı Bayram'ın izine rastlayamadı. Mersin başta olmak üzere Hacı Bayram'ın gidebileceği İstanbul, Antalya, Adana, Kayseri ve Maraş gibi gidebileceği kentlere gidip sokak sokak çocuklarını arıyor. 'YAVRUM HASRET KALDIK SANA' Oğlundan alacakları bir haberin yeterli olacağını dile getiren anne Elif Bozdoğan, "Biz kendisini çok seviyoruz. Ailece, hepimiz perişan olduk. Babası çok seviyor, hiç kızmaz. Ne yaparsa yapsın, ne suçu olursa olsun. Dönmemezlik yapmasın. 'Baba ben sağım, ben buradayım' desin. Bir cevap yeter, bize bir haber yeter. Diyecek birşey bulamıyorum. Dilimiz boğazımız kurudu. Yavrum hasret kaldık sana. Perişanız, annen hergün ağlıyor yavrum" diyerek gözyaşı döktü. 'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ' Oğlunun yerini söyleyecek kişiye 10 bin TL ödül vereceğini belirten fabrika işçisi baba Kadir Bozdoğan ise "Oğlumuzun hayatında endişe ediyoruz. Oğlumuzun bizden bu şekilde kaçacağına inanmıyoruz. Eğer oğlumuzun bizden kaçacağına inansak bu kadar zorlamayız. Çünkü ben işimi gücümü bıraktım, ücretsiz izin alarak oğlumu aramak için Türkiye'ye geldim. Devlet büyüklerime yalvarıyorum. Bize yardım etsinler" dedi.

