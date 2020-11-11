HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp olan 5’inci balıkçının cesedi bulundu

Kayıp olan 5’inci balıkçının cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 22:18 | Son Güncelleme

Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan geminin kaptanının da cansız bedenine ulaşıldı.Alınan bilgiye göre, saat 05.50’de Adana’nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişinin kurtarılması için bölgeye giden 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama kurtarma çalışmasında 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kayıp olan 5’inci balıkçının cesedi bulundu

Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan geminin kaptanının da cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 05.50’de Adana’nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişinin kurtarılması için bölgeye giden 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama kurtarma çalışmasında 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Balıkçıların cansız bedenleri Sahil Güvenlik botlarıyla Karataş Limanı’na getirildi. Balıkçıların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yapılan aramalarda kayıp olan geminin kaptanı Metin Büten’in de cansız bedenine ulaşıldı. Büten’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp olan 5’inci balıkçının cesedi bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Traktör, TIR ve otomobil birbirine girdiTraktör, TIR ve otomobil birbirine girdi
Soruyu herkes biliyor, cevabını kimse bilmiyor: Sevişmek...Soruyu herkes biliyor, cevabını kimse bilmiyor: Sevişmek...
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
'Birkaç gün içinde Covid-19 olacaklar'
'Birkaç gün içinde Covid-19 olacaklar'
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Sevgilisiyle birlikte kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme
Sevgilisiyle birlikte kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme
Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpışmıştı! Kaptanın da cansız bedeni bulundu
Acı haber geldi! Kaptanın da cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar'da korkunç olay! İhbara giden ekipler kadını boğazı kesilmiş halde buldu
İhbara giden ekipler kadını boğazı kesilmiş halde buldu
Batman'da feci kaza! Traktör, TIR ve otomobil birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Traktör, TIR ve otomobil birbirine girdi
Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklamalar: 3 ayda bir iftira atıyorlar
Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklamalar
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: Tüm illerde yasaklandı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.