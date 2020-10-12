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  4. Kayıp olan çoban ormanlık alanda kanlar içerisinde bulundu

Kayıp olan çoban ormanlık alanda kanlar içerisinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl'de ailesinin 5 saat boyunca haber alamadığı 27 yaşındaki çoban Kaan E., jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan aramada, kanlar içinde baygın halde bulundu. Çoban, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay, dün İnegöl ilçesine bağlı kırsal Özlüce ile Kocakonak Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yaşandı. Kaan E., saat 09.00 sıralarında küçükbaş hayvanları otlatmak için ormanlık alana götürdü. Öğle saatlerinde sürü geri döndü ancak Kaan E. gelmedi. Oğullarını arayan aile, çobanı bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama-kurtarma sırasında, Kaan E. ormanlık alanda, kanlar içinde baygın halde yatarken bulundu.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Evden çıktıktan 5 saat sonra kendisine ulaşılan Kaan E., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu bildirilen Kaan E., yoğun bakımda tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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