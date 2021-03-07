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Kayıp olan mühendisten acı haber

07.03.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve 2 gündür haber alınamayan 35 yaşındaki Makine Mühendisi Caner Kurt’un cansız bedeni aracı içerisinde ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından bulundu.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve 2 gündür haber alınamayan 35 yaşındaki Makine Mühendisi Caner Kurt’un cansız bedeni aracı içerisinde ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından bulundu. Genç mühendisin helyum gazı soluyarak intihar ettiği düşünülüyor.
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde bir fabrikada çalışan ve 5 Mart tarihinde 16 AKH 186 plakalı otomobiliyle fabrikadan ayrılan Makine Mühendisi Caner Kurt (35)bir daha evine gitmedi. Caner Kurt’tan bir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Durum üzerine çalışma başlatan ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, Kurt’a ait otomobilin son olarak Demirci Mahallesi yakınlarında olduğunu belirledi. Vatandaşların aracı ormanlık alanda gördüğü iddiaları üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, NAK, ANDA ve Polis ekiplerinden oluşan 68 kişilik ekip, Demirci Mahallesi, Atlas Köy Mahallesi ve Bayraktepe bölgelerindeki ormanlık alanda arama çalışmaları başlattı. Kurt’un cansız bedeni Atlas Mahallesinde ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Jandarma ekipleri, aracın camını kırarak kapıları açtı.
Ekipleri tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak geniş çaplı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre genç mühendisin başına poşet geçirip helyum gazı olarak değerlendirdikleri bir gaz soluyarak intihar etmiş olma ihtimali üzerine çalışma başlattı. Caner Kurt’un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

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