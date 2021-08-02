HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayıp olarak 3 gündür aranan Emine Gökkız'dan acı haber

Kayıp olarak 3 gündür aranan Emine Gökkız'dan acı haber

02.08.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, cumartesi gününden beri kayıp olarak aranan öğretmen Emine Gökkız'ın, ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Güvenlik güçlerince bölgede inceleme yapılırken Emine Gökkız'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Kayıp olarak 3 gündür aranan Emine Gökkız'dan acı haber

İzmir'in Menemen ilçesinde görev yaparken, tatil için geldiği Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü yürüyüş yapmak için ayrılan öğretmen Emine Gökkız, bir daha dönmedi. Ailesinin ulaşamayınca ihbarda bulunmasıyla 2 çocuk annesi Gökkız'a ulaşılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

852568a40e8cee7803fa4dd2f5817fb4

Polis, jandarma, AFAD, jandarma ekipleri ile dağcılık kulübü üyeleri ve bölge halkından oluşan 500 kişi tarafından 3 gündür yürütülen arama çalışmaları sonucu Gökkız'ın, Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Güvenlik güçlerince bölgede inceleme yapılırken Emine Gökkız'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.

64bf6bce46004a0ffbc3bf99ffe76bb9

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Korkutan anlar! Bomba gibi patladıKorkutan anlar! Bomba gibi patladı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ilden daha dumanlar yükseliyor

Bir ilden daha dumanlar yükseliyor

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Burcu Özberk’in annesi güzelliği ile dikkatleri çekti! Kızını gölgede bıraktı

Burcu Özberk’in annesi güzelliği ile dikkatleri çekti! Kızını gölgede bıraktı

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu!

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu!

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.