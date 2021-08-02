Kayıp olarak 3 gündür aranan Emine Gökkız'dan acı haber

İzmir'in Menemen ilçesinde görev yaparken, tatil için geldiği Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü yürüyüş yapmak için ayrılan öğretmen Emine Gökkız, bir daha dönmedi. Ailesinin ulaşamayınca ihbarda bulunmasıyla 2 çocuk annesi Gökkız'a ulaşılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Polis, jandarma, AFAD, jandarma ekipleri ile dağcılık kulübü üyeleri ve bölge halkından oluşan 500 kişi tarafından 3 gündür yürütülen arama çalışmaları sonucu Gökkız'ın, Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Güvenlik güçlerince bölgede inceleme yapılırken Emine Gökkız'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.

DHA

