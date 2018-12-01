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Kayıp olarak aranan 4 çocuk babası, borç yüzünden kaçırılmış

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

MERSİN’in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan 4 çocuk babası Abdullah Aksaz (31), bulundu.

Kayıp olarak aranan 4 çocuk babası, borç yüzünden kaçırılmış

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan 4 çocuk babası Abdullah Aksaz (31), bulundu. Aksaz, kefil olduğu bir kişinin borcunu ödememesi üzerine alacaklılar tarafından kaçırıldığını öne sürdü.
Mut ilçesinde bir firmada şoförlük yapan Abdullah Aksaz, geçtiğimiz Perşembe sabahı oğlunu okula bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Polise yapılan kayıp başvurusu sonrasında Aksaz'ın kamyonu terkedilmiş halde bulundu. Dün akşam saatlerinde ise ailesini arayan Aksaz, ilçeye bağlı Sarıtaş mevkiinde olduğunu söyledi. Aile hemen polise haber verdi. Polis ekipleri de Sarıtaş Mevkii'ne giderek, Aksaz'ı buldu. Abdullah Aksaz'ın polise, "Kamyonumla çocuğumu okula bıraktıktan sonra içinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobil, sellektör yaparak durmamı istendi. Kamyonu durdurdum. Otomobilden inenler beni zorla araçlarına bindirerek, ilçe dışında bir bahçeye götürdü. Karaman Ermenek'te birine kefil olmuştum. Borcu ödemeden kaçmış. Bununla ilgili sorular, sorup beni sıkıştırdılar. Konuşurken fırsatını bulup oradan kaçtım. Takip edilirim korkusuyla geceyi dışarıda geçirdim. Telefonla durumu aileme bildirdim" dediği öğrenildi. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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