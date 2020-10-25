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Kayıp olarak aranan Afgan işçi yapay gölde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir muz serasında çalışan ve kayıp olarak aranan Afganistan vatandaşı Abdulhamit Moradi, yapay gölde ölü olarak bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir muz serasında çalışan ve kayıp olarak aranan Afganistan vatandaşı Abdulhamit Moradi, yapay gölde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Abdulhamit Moradi’nin av tüfeğiyle vurulduktan sonra başının ve yüzünün taşla ezilmiş olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Taşağıl Mahallesi hudutlarında bulunan bir muz serası sahibi, iki gün önce Taşağıl Jandarma Karakoluna gelerek serasında çalışan Afganistan vatandaşı Abdulhamit Moradi için kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince sera çevresinde yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı SAT timi tarafından muz serasının yakınında bulunan yapay gölde yapılan aramada Afgan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen Afgan uyruklu Abdulhamit Moradi’nin av tüfeğiyle vurulduktan sonra başı ve yüzü taşla ezilmek suretiyle öldürüldüğü belirlendi.

6 kişi gözaltında
Jandarma ekiplerince olayın ardından yapılan çalışmalar neticesinde aralarında Afganistan uyruklu 1 işçinin de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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