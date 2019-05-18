Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- AYDIN'ın Buharkent ilçesinde 9 gün önce ortadan kaybolan Mehmet Çakıray'ın (34) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir dere yatağı kenarında Çakıray'ı öldürdüğünü itiraf eden Osman Erçin (27) tutuklandı.

Buharkent ilçesinde ayakkabı mağazası bulunan Mehmet Çakıray, geçen 9 Mayıs günü ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Çakıray'ı aramaya başlayan ekipler, ayakkabıcının en son, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde oturan kepçe operatörü Osman Erçin ile görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Erçin'in ifadesine başvurdu. Çakıray'a olan borcunu ödedikten sonra işyerinden ayrıldığını anlatan şüpheli serbest bırakıldı. Ancak yapılan araştırmalarda Erçin'in, Çakıray kaybolmadan önce satın almak üzere silah aradığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Osman Erçin, dün Sarayköy ilçesinde gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda çelişkili ifadeler veren Erçin, sonunda Çakıray'ı öldürdüğünü itiraf etti. Kepçe operatörü, Mehmet Çakıray'ın kendisini borcunu ödemesi için tehdit ettiğini bu nedenle de cinayeti işlediğini söyledi.