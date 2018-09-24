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Kayıp olarak aranan çocuk çatıda uyurken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

Kayıp olarak aranan çocuk çatıda uyurken bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, aranan 12 yaşındaki kız çocuğunu, bir apartmanın çatı katında uyurken buldu.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Nezahattin B, 12 yaşındaki kızının eve gelmemesi üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine jandarma ekipleri ilçe genelinde çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu küçük kızı kendi mahallesindeki bir apartmanın çatı katıda uyurken buldu.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen B.B. işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kapaklı Kayı Kız Çocuğu Tekirdağ

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