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  4. Kayıp olarak aranan çocuktan kahreden haber! Kaçan toplarının peşinden gidince karşılaştılar

Kayıp olarak aranan çocuktan kahreden haber! Kaçan toplarının peşinden gidince karşılaştılar

27.05.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail Özdemir’den kahreden haber geldi. Arama çalışmalarının devam ettiği sokakta top oynayan çocuklar, toplarının kaçması sonucu gittikleri çalılık alanda Özdemir’in cansız bedenini buldu. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Özdemir’in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Orhangazi Mahallesi’nde yaşayan İsmail Özdemir’in yakınları, önceki gün sabah saatlerinde evden çıkan çocuklarının geri dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Polis, İsmail’in gidebileceği yerler ve çevresinde arama başlattı.

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ÇOCUKLAR, KAÇAN TOPLARININ PEŞİNDEN GİDİNCE GÖRDÜLER

Çalışmaların devam ettiği sırada sokakta oynarken topun çalılık alana kaçması sonrasında peşine giden bir çocuk, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerde ölen kişinin İsmail Özdemir olduğu belirlendi.

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VÜCUDUNDA YARA VE DARP İZİ BULUNMADI

Polis, cesedin bulunduğu çalılık alanda ve çevresinde inceleme yaptı. Vücudunda yara ve darp izi olmayan çocuğun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. İsmail Özdemir'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA/İHA)

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