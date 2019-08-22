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Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 22:10 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan epilepsi hastası Abdullah Aydoğan’ın (29), cansız bedeni Karasu Çayı'nda bulundu.

Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan epilepsi hastası Abdullah Aydoğan’ın (29), cansız bedeni Karasu Çayı'nda bulundu.
Dün ayrıldığı eve bir daha dönmeyen Abdullah Aydoğan'ı bulmak için ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı. Aydoğan ailesine mahalle sakinleri de destek verdi. Bugün akşam saatlerinde mahalle sakinleri Karasu Çayı'nda Abdullah Aydoğan'ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Abdullah Aydoğan'ın epilepsi nöbeti geçirip çaya düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulunduKayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulunduKayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu

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