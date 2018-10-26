Kayıp olarak aranan iki çocuğun evlerinden kaçtıkları ortaya çıktı

Esra AKSU/BOYABAT (Sinop), (DHA)- SİNOP’un Boyabat ilçesinde aileleri tarafından kayıp olarak aranan Y.E. (13) ve A.Ç.'nin (14) evlerinden kaçtıkları ortaya çıktı. İki çocuk Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından bulundu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan Hamit Tekin Ortaokulu 7'inci sınıfı öğrencisi Y.E. ile 8'inci sınıf öğrencisi A.Ç., önceki gün okula gittikten sonra bir daha evlerine dönmedi. Aileleri Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Y.E. ve A.Ç. bugün polis tarafından Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulundu. 2 çocuğun kaybolmadığı, beraber evlerinden kaçtıkları ortaya çıktı. İki çocuğun güvenlik kameralarına yakalanmamak için kıyafetlerini değiştirdikleri, bir camide imamın parasını ve çorap çaldıkları iddia edildi. İki çocuk polis tarafından Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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