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Kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 17:57 | Son Güncelleme

Mersin'in Anumur ilçesi açıklarında bulunan cesedin, KKTC'de kayıp olarak aranan kişiye ait olduğu belirlendi

MERSİN (AA) - KKTC'de ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu kişinin cesedi, Mersin'in Anumur ilçesi açıklarında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anamur ilçesi Pullu mevkisi açıklarında ceset olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan cesedin, yapılan incelemede bir süredir KKTC'de kayıp olarak aranan Cengizhan Kavuşur'a (46) ait olduğu belirlendi.

Ceset otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Kavuşur'un yakınlarının da gelişme üzerine kente gelmek için hareket ettiği öğrenildi.

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