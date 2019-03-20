Kayıp olarak aranan ve cesedi bulunan kişiyi arkadaşı öldürmüş

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde 9 gündür kayıp olarak aranan ve bugün cesedi bulunan Kubilay Çetinkaya'nın (45) arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Beğre Mahallesi'nde oturan Kubilay Çetinkaya, 9 gün önce ayrıldığı evine geri dönmedi. Yakınlarının bulamayınca kayıp ihbarı yaptığı Çetinkaya, bugün Davullu Tepe mevkiinde tüfekle öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma cesedi otopsi için morga kaldırılan Çetinkaya'nın son olarak beraber gözüktüğü arkadaşı M.C.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki ilk ifadesinde M.C., birlikte dolaştıkları sırada arkadaşını tüfeğin kazayla ateş almasıyla vurduğunu söyledi. Evinde yapılan aramada suç aleti tüfeği de bulan jandarma ekiplerinin sorgulamasını sürdürdüğü M.C., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

