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Kayıp olarak aranan yaşlı adam Manavgat ırmağında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 07:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cuma günü Side mahallesinde ortadan kaybolan ve ailesi tarafından Side jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulunulan 63 yaşındaki Ertan Turhan’ın cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cuma günü Side mahallesinde ortadan kaybolan ve ailesi tarafından Side jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulunulan 63 yaşındaki Ertan Turhan’ın cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu. Erhan Turhan’ın cesedini teşhis eden damadı, gırtlak kanseri olan kayın pederinin kısa bir süre önce ameliyat olduğunu, kanserli bölgenin temizlenmesinin ardından konuşamadığını, bundan dolayı psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.

Cuma günü Side Mahallesinde bulunan Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi yakınlarında motosikletini bırakarak ortadan kaybolan ve ailesi tarafından Side jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulunulan 63 yaşındaki Ertan Turhan’ın cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu.
Örnek Mahallesi çevre yolu köprüsü altında ırmakta suyun üzerinde bir ceset gören vatandaşlar cesedi ırmağın kenarına çekerken polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ırmaktan çıkardıkları cesedin 63 yaşındaki Ertan Turhan olduğunu belirlendi.
Olay yerine çağrılan şahsın damadı cenazeyi teşhis ederken kayın pederinin gırtlak kanseri olduğunu geçirdiği ameliyatın ardından konuşamaz duruma geldiğini konuşabilmesi için cihaz siparişi verdikleri sırada yaşadığı psikolojik sorunları olduğunu söyledi.
Ertan Turhan’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelmelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken yaşlı adamın kaybolmadan önce bir intihar mesajı bıraktığı, bugün sabah saatlerinde ırmakta bulunduğu bölgenin yakınlarında gören vatandaşların haber vermesi üzerine yakınları tarafından aranmasına rağmen bulunamadığı öğrenildi.

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