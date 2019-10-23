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Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Karaman’da, yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan yaşlı adan bir ağacın altında ölü olarak bulundu.Olay, Yeşildere köyünde meydana geldi.

Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Karaman’da, yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan yaşlı adan bir ağacın altında ölü olarak bulundu.
Olay, Yeşildere köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 78 yaşındaki Süleyman Göktaş, sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Süleyman Göktaş’ın eve gelmemesi üzerine telaşlanan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD ekipleri ve köylüler yaşlı adamın gidebileceği bölgelerde arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmalarının sonunda Süleyman Göktaş’ın cesedi, akşam saatlerinde bir ceviz ağacının altında bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Göktaş’ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu

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