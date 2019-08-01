Kayıp olarak aranan Yusuf intihar etmiş

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, bunalıma girdiği öne sürülen Yusuf T. (30), iş yerine ait kamyonun sürücü koltuğunda, pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Yusuf T.'nin, kayıp olarak 3 gündür arandığı belirtildi.

Ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde 'helallik' isteyen ve salı gününden beri polis ekiplerince kayıp olarak aranan Yusuf T., Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi 835 Sokak üzerindeki boş alanda, park halindeki iş yerine ait kamyonun sürücü koltuğunda ölü bulundu. Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Yusuf T.'nin, pompalı tüfekle yaşamına son verdiği tespit edildi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yusuf T.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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