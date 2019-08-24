HABER

Kayıp olarak aranırken, gölde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 13:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün önce kaybolan Vedat Yılmaz'ın (55) Muratlı ilçesindeki gölde, pikniğe gelenler tarafından cansız bedeni bulundu.  Süleymanpaşa'daki evinden 3 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Vedat Yılmaz'ın ailesi, polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp olarak aranırken, gölde cesedi bulundu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün önce kaybolan Vedat Yılmaz'ın (55) Muratlı ilçesindeki gölde, pikniğe gelenler tarafından cansız bedeni bulundu.
Süleymanpaşa'daki evinden 3 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Vedat Yılmaz'ın ailesi, polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Yılmaz'ı arama- kurtarma çalışması başlattı. Muratlı ilçesine bağlı Müsellim Mahallesi'ndeki baraj gölü kenarına, bugün pikniğe gelenler, suda birinin hareketsiz olduğunu görünce polisi aradı. İhbarla bölgeye gelen Su Altı Grup Amirliği görevlileri, kıyıya çektiği kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedenin, kayıp olarak aranan Vedat Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Muratlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kayıp olarak aranırken, gölde cesedi bulunduKayıp olarak aranırken, gölde cesedi bulundu

Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor
Suriye'de teröristlerin kazdığı hendekler, ABD askeri gözetiminde kapatılıyorSuriye'de teröristlerin kazdığı hendekler, ABD askeri gözetiminde kapatılıyor
Hatay’a şehit ateşi düştüHatay’a şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.