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Kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 17:34 | Son Güncelleme

KONYA'da iki gün önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan Mehmet B. (34).

Kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da iki gün önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan Mehmet B. (34). çalıştığı şirkete ait kendisinin kullandığı otomobilde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi'nde bulunan dağlık arazide meydana geldi. İddiaya göre belediyeye iş yapan taşeron şirkette işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Mehmet B.'den haber alamayan yakınları, iki gün önce Özalkent Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kayıp ihbarında bulundu. Mehmet B.'nin gidebileceği yerlere de bakan aile üyeleri, kullandığı şirket aracını dağlık arazide buldu. Kapıları kilitli olan aracın içerisinde Mehmet B.'yi kanlar içinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan incelemede başından pompalı tüfekle vurulan Mehmet B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet B.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mehmet B.'nin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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Kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulunduKayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulunduKayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulunduKayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

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