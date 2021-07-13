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  4. Kayıp olarak aranıyordu! 24 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu! 24 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

13.07.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 24 yıldır kayıp olarak aranan evli ve 1 çocuk babası engelli İbrahim Karakuş'un, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 24 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlatan polis ekipleri, Karakuş'un eşini, eşinin kardeşlerini ve eşinin eski kocasını gözaltına aldı.

Kayıp olarak aranıyordu! 24 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

Olay, 1997 yılının Nisan ayında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 1 çocuk babası engelli İbrahim Karakuş (53), ansızın kayıplara karıştı. Aile bireyleri tarafından yıllarca aranan Karakuş, yapılan kayıp başvurularına rağmen bulunamadı. Bu zamana kadar pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosyaları yeniden açtı. Derinleşen soruşturma neticesinde İbrahim Karakuş'un en son görüştüğü kişiler tespit edildi. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, İbrahim Karakuş'un eşi Ç.K. (46), eşinin kız kardeşi G.G. (43) ile eski eşi E.A. (48) ve eşinin erkek kardeşi O.G. gözaltına alındı.

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BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Polis merkezindeki ifadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, İbrahim Karakuş'un O.G. tarafından Darıca Eskihisar Kalesi civarında tabanca ile öldürüldüğünü iddia etti. Aynı zamanda şüpheliler ifadesinde, cinayeti işlediği ileri sürülen O.G.'nin daha sonra Karakuş'un cesedini kale civarına gömdüğü, Karakuş'un annesine ait antika gümüş kemeri de Kapalıçarşı'da sattığını iddia etti. O.G. ise ifadesinde, diğer 3 şüphelinin suçlamalarını kabul etmeyerek, diğer şüphelileri suçladı.

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ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İbrahim Karakuş'un gömüldüğü ileri sürülen kale ve çevresinde yapılan çalışmada ise restorasyon çalışmaları sebebiyle ceset bulunamadı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu dosya ile birlikte 21 ayda 11 faili meçhul cinayeti çözdüğü öğrenildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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