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Kayıp olarak aranıyordu! Çok acı kaza haberi günler sonra geldi

18.02.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinden çok feci bir kaza haberi geldi. Tolga Erkan'dan (39) geçen pazartesi gününden beri haber alınamadı. Bunun üzerine babası, salı günü polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Erkan’ın cansız bedeni Çardak ilçesinde uçurumun sonunda takla atan otomobilin içinde bulundu. Erkan’ın 3 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

Kayıp olarak aranıyordu! Çok acı kaza haberi günler sonra geldi

Kınıklı Mahallesinde yaşayan ve eşinden boşandığı öğrenilen inşaat ustası Tolga Erkan, geçen pazartesi gününden itibaren kendisinden haber alınamadı. Babası Ramazan Erkan, oğlundan haber alamayınca salı günü polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Tolga Erkan, polis tarafından aranmaya başlandı. Çardak ilçesinin Gemiş Mahallesinde Salda Gölü karayolunda uçurumda bir otomobil görenler durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, karayolundan yaklaşık 80 metre aşağıda ters dönen otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde hayatını kaybeden kişinin kayıp olarak aranan Tolga Erkan olduğu belirlendi.

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3 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

3 gün önce öldüğü tahmin edilen Erkan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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TESADÜFEN FARK EDİLDİ

Erkan'ın otomobilinin ise yoldan geçerken tesadüfen olay yerinde duran bir kişi tarafından fark edildiği anlaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli Pamukkale
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