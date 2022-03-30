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  4. Kayıp olarak aranıyordu! Dere yatağında ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Dere yatağında ölü bulundu

30.03.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta akşam saatlerinde kaybolan zihinsel engelli 50 yaşındaki Mehmet Akkaya, Mısmılırmak kenarında ölü olarak bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu! Dere yatağında ölü bulundu

Sivas'ta yakınlarınca kayıp ihbarı yapılan kişi, Mısmılırmak kenarında ölü bulundu.

Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engeli 50 yaşındaki Mehmet Akkaya için yakınlarınca polise kayıp ihbarı yapıldı.

IRMAK KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Akkaya'nın bulunması için çalışma yürüten polis, Mısmılırmak kenarında erkek cesedi olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine giden Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin kayıp olduğu bildirilen kişiye ait olduğunu belirledi.

Akkaya'nın cesedi olay yerindeki incelemenin adından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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Sivas
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