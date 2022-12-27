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Kayıp olarak aranıyordu, mandalina bahçesinde cesedi bulundu

27.12.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesinde, dün çay bahçesinden ayrıldıktan sonra kaybolan 79 yaşındaki Mecit Belişah'ın mandalina bahçesinde cansız bedeni bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu, mandalina bahçesinde cesedi bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Mecit Belişah'tan, dün Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilinde arkadaşlarıyla oturduğu çay bahçesinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Yakınları, çevredeki aramalarına rağmen Belişah'ı bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince gece boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Belişah, bu sabah mandalina bahçesinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Mecit Belişah'ın vücudunda kesici-delici alet izi tespit edilmedi. (DHA)

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Muğla Datça

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