Kayıp olarak aranıyordu, mandalina bahçesinde cesedi bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Mecit Belişah'tan, dün Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilinde arkadaşlarıyla oturduğu çay bahçesinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Yakınları, çevredeki aramalarına rağmen Belişah'ı bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince gece boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Belişah, bu sabah mandalina bahçesinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Mecit Belişah'ın vücudunda kesici-delici alet izi tespit edilmedi. (DHA)

