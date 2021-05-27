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  4. Kayıp olarak aranıyordu! Sorguda cinayeti itiraf ettiler

Kayıp olarak aranıyordu! Sorguda cinayeti itiraf ettiler

27.05.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta kayıp olarak aranan E.Ö.'nün (28) cansız bedeni Bademkaya Köyü mezarlığında gömülü bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu! Sorguda cinayeti itiraf ettiler

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta Kümbet Mahallesi'nde ikamet eden E.Ö. (28), 20 Mayıs'ta evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Ailesi E.Ö. için kayıp ihbarında bulundu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, kayıp E.Ö.'nün bulunması için çalışma başlattı. Çalışmaları özel bir ekip yürüttü.

ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak E.Ö'nün arkadaşları, B.A. (38), K.İ. (24) ve İ.P. (32) gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinde zanlılar, E.Ö.’yü K.İ.’nin darp ederek öldürdüğünü ve E.Ö.’yü Bademkaya Köyü mezarlığına gömdüklerini itiraf etti.

Mezarlıkta yapılan aramada E.Ö.'nün cansız bedeni buldu. Ceset kesin kimlik tespiti için Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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cinayet Sivas

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