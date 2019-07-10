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Kayıp olarak aranıyordu, otomobilinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 18:21 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Serkan E.

Kayıp olarak aranıyordu, otomobilinde ölü bulundu

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Serkan E. (30), ormanlık alandaki otomobilinde ölü bulundu. Serkan E.'nin, yanındaki av tüfeğiyle intihar ettiği üzerinde duruluyor.
Milas'taki balık çiftliğinde teknisyen olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Serkan E., 7 Temmuz'da işe gitmek için evden çıktı. Serkan E.'den bir daha haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma Serkan E.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 2 gündür aradığı Serkan E., dün saat 21.00 sıralarında, Milas'ın Ovakışlacık Mahallesi'ne 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu. Jandarma ve savcının olay yerindeki ilk incelemesine göre, Serkan E.'nin yanındaki av tüfeğini göğsüne dayayarak intihar ettiği üzerinde durulurken, cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayıp olarak aranıyordu, otomobilinde ölü bulundu

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