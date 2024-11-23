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  4. Kayıp olarak aranıyordu! Sosyal medya fenomeni ölü olarak bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Sosyal medya fenomeni ölü olarak bulundu

23.11.2024 23:24
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Mersin'de hakkında kayıp ilanı verilen motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun denizde cansız bedeni bulundu. Kocaoğlu'nun ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi.

Kayıp olarak aranıyordu! Sosyal medya fenomeni ölü olarak bulundu

Olay, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir tekne kaptanı su yüzeyinde ceset olduğunu fark edip durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

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SAHİLDEN 5 METRE AÇIKTA BULUNDU

Bölgeye giden ekipler sahilden yaklaşık 5 metre açıkta bulunan şahsın cansız bedenini sudan çıkarttı. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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CENAZESİ BULUNAN ŞAHSIN SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede cenazesi bulunan şahsın motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni 34 yaşındaki Mehmet Akif Kocaoğlu olduğu tespit edildi. Kocaoğlu'nun ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Öte yandan, sosyal medyada motor tutkunu ile ilgili videolar paylaşan ve 110 binden fazla takipçisi olan Kocaoğlu'ndan haber alınamaması üzerine dün akşam saatlerinde yakınlarının kayıp olarak durumu jandarmaya bildirdiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mersin fenomen
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