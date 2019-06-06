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Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 20:58 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta hayvan otlatmaya giden kendisinden haber alınamayan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından uyurken bulundu.Olay, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Korkmaz Mahallesinde meydana geldi.

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kahramanmaraş’ta hayvan otlatmaya giden kendisinden haber alınamayan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından uyurken bulundu.
Olay, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Korkmaz Mahallesinde meydana geldi. Ali Bolat, hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı. Ali Bolat’ın (50) 4 saat geçmesine rağmen evine dönmemesi üzerine yakınları endişelendi. Arama çalışmalarından sonuç alamayan aile fertleri jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 14 kişilik jandarma ekibi, 25 güvenlik korucusuyla birlikte arama çalışmalarına başladı.
Arama çalışmalarında Ali Bolat, ormanlık alanda uyurken bulundu. Ekipler tarafından uyandırılan Ali Bolat’a ailesinin yanına gönderildi.

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