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Kayıp Ömer, kendini asmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:24 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, 13 gündür haber alınamayan Ömer Ç.

Kayıp Ömer, kendini asmış

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, 13 gündür haber alınamayan Ömer Ç. (26), dün gece metruk bir binada tavana asılı halde ölü bulundu. Ömer Ç.'nin intihar ettiği değerlendiriliyor.
Ceylanpınar'ın Ceylan Mahallesi'nde yaşayan Ömer Ç.’den 13 gündür haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmaları sonunda Ömer Ç.'nin, dün gece Ceylan Mahallesi'ndeki metruk bir binada tavana asılı vaziyette cesedi bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Ömer Ç.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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