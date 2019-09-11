HABER

Kayıp oto galericinin aracı kurşunlanmış halde bulundu 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

BATMAN'da, iki gündür kayıp olan oto galerici Mehmet Salih Tünçer'in (48), yol kenarında pikap aracı bulundu.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, iki gündür kayıp olan oto galerici Mehmet Salih Tünçer'in (48), yol kenarında pikap aracı bulundu. Yapılan incelemede araçta 2 kurşun izi olduğu belirlendi.

Oto galerici 5 çocuk babası Mehmet Salih Tünçer, Pazartesi günü sabah saatlerinde evden çıktı ve bir daha dönmedi. Tünçer'e ulaşmaya çalışan ailesi, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Tünçer'i bulmak için kent genelinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmalarında bir ize rastlanamazken, sabah saatlerinde bir çoban, Batman Çayı kenarında terk edilmiş pikap araç olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma 13 KE 182 plakalı pikabın, kayıp olan oto galerici Mehmet Salih Tünçer'e ait olduğunu tespit etti. Araçta yapılan incelemede ayrı yerde 2 kurşun izine rastlandı.

PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonuMasaj salonu derneğine fuhuş operasyonu
Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunduKafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.