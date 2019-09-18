Kayıp oto galericinin su kanalında silahla vurulmuş cesedi bulundu

Arif ARSLAN/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- BATMAN'da 9 Eylül'den beri kayıp olan oto galerici Mehmet Salih Tüncer’in (48), Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde su kanalında cesedi bulundu. Tünçer'in vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Batman'da yaşayan oto galerici 5 çocuk babası Mehmet Salih Tünçer, 9 Eylül günü sabah saatlerinde evden çıktı ve bir daha da haber alınamadı. Ailesi, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmaları sırasında 11 Eylül günü Batman Çayı kenarında Tünçer'in kurşunlanmış aracı bulundu. Çevrede yapılan araştırmada, Tünçer’e ise ulaşılamadı.

Arama çalışmaları sürerken, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi'ndeki bir su kanalında ceset bulundu. Mahalle sakinleri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede, cesedin Batman'da kayıp olarak aranan oto galerici Mehmet Salih Tünçer'e ait olduğu belirlendi.

Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirlenen Mehmet Salih Tünçer'in cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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