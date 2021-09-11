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Kayıp oyuncak yüzünden okulun önünde öğretmene darp

11.09.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ziya U. (35), oğlunun sınıfta kaybettiğini iddia ettiği oyuncak nedeniyle tartıştığı sınıf öğretmeni ve aynı zamanda avukat olan Tevfik Akkılıç'ı okul önünde darp etti. Akkılıç, hastaneden darp raporu alıp, Zeku U.’dan şikayetçi oldu.

Kayıp oyuncak yüzünden okulun önünde öğretmene darp

Olay, dün, Kuşpınar Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun önünde meydana geldi. Ziya U., birinci sınıfta okuyan oğlu Ayhan U.'nun sınıfta kaybettiğini söylediği oyuncak için okula geldi. Ziya U., oğlunun sınıf öğretmeni Tevfik Akkılıç'ı telefonla arayarak okulun önüne gelmesini istedi.

DİĞER ÖĞRETMENLER KAVGAYI AYIRDI

Ziya U. okulun bahçesinin kapısının önüne gelen Akkılıç'tan kayıp oyuncağın bulunmasını istedi. İkili arasında çıkan tartışmada Ziya U., öğretmen Akkılıç'ı okul önünde darbetti. Olayı gören diğer öğretmenler müdahale ederek kavgayı ayırdı.

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GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine okula polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralanan Akkılıç, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrenci velisi Ziya U. ise polis tarafından gözaltına alındı. Aynı zamanda avukat olan Akkılıç, darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan Ziya U. da öğretmenden şikayetçi oldu. Ziya U. ifade işlemlerini ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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