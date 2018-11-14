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Kayıp Pakistanlı polisin cesedi Afganistan'da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

Kayıp Pakistanlı polisin cesedi Afganistan'da bulundu

Pakistan'da 19 gündür kayıp polis memuru Tahir Han Daver'in cesedi, Afganistan'da köylüler tarafından bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 27 Ekim'de İslamabad'da kaybolan, Peşaver'de görev yapan polis memuru Daver'in cesedi, Afganistan'ın Nangarhar bölgesindeki Dur Baba köyünde bulundu.

Cesedin üzerinden Daver'e ait kimlik ile Afganistan'daki DEAŞ militanları tarafından kullanılan "Horasan Vilayeti" yazılı bir not çıktı.

Daver'in daha önce de iki terör saldırısından canlı kurtulduğu kaydedildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi de yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan ceset fotoğraflarının gerçek olmadığını belirterek, "Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili yorum yapmayacağım ama bu hassas konunun böyle açık mecralarda konuşulmaması gerekir." diye konuştu.

Daver'in cenazesi, Pakistan'ın Celalabad Konsolosluğuna getirildikten sonra Pakistan'a götürülecek.

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Anahtar Kelimeler:
İslamabad Pakistan Peşaver

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