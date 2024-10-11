Kayıp Rojin'i arama çalışmalarında 14'üncü gün! Dün başörtüsü, bugün de kıyafet bulundu: İncelemeler sürüyor

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten hala haber alınamadı. 27 Eylül tarihinde ortadan kaybolan Rojin'in aramalarına 14'üncü günde de devam ediliyor.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'in bulunması için Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak Van Gölü'ndeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kıyıdaki ekipler de Diyarbakır ve Erzurum'dan getirilen özel eğitimli dedektör ve kadavra köpeklerinin de dahil edildiği çalışmalarda, sahile yakın yerleşim yerlerini, metruk yapıları ve sazlık alanları sürekli kontrol ediyor.

DÜN BAŞÖRÜTÜSÜ BULUNMUŞTU

Öte yandan aramaların 13'üncü gününde olayın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada kayıp Rojin'in başörtüsünün Van Gölü kıyısında bulunduğunu aktardı. Bu açıklamanın ardından aramalar, başörtüsünün bulunduğu alana yoğunlaştırıldı.

14'ÜNCÜ GÜNDE KIYAFET BULUNDU

Aramaların 14'üncü gününde, göle yakın olan Bardakçı Mahallesi yakınlarında bir kıyafet bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, kontrollerinin ardından kıyafeti muhafaza altına aldı. Kıyafetin genç kıza ait olup olmadığı araştırılıyor.