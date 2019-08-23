HABER

Kayıp şahsın gölette cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 23:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da 3 gün önce kayıp olarak aranan şahsın gölette cesedi bulundu.Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Müsellim Barajı göletinde ceset olduğu ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayıp şahsın gölette cesedi bulundu

Tekirdağ’da 3 gün önce kayıp olarak aranan şahsın gölette cesedi bulundu.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Müsellim Barajı göletinde ceset olduğu ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis ekipleri cesedi kıyıya çıkardı. Gölette çıkarılan şahıs üzerinde yapılan incelemede cesedin 3 gün önce Tekirdağ’dan hakkında kayıp müracaatı yapılan 55 yaşındaki Vedta Y. isimli şahıs olduğu öğrenildi.
Şahsın cesedi incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kayıp şahsın gölette cesedi bulundu

Kayıp şahsın gölette cesedi bulundu

Flaş karar! Eşine o sözü söyleyen yandı!Flaş karar! Eşine o sözü söyleyen yandı!
Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltıUyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı
Mardin’de trafik kazası: 2 yaralıMardin’de trafik kazası: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Anlamlı hareket! Konser gelirini bağışlıyor

Anlamlı hareket! Konser gelirini bağışlıyor

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.